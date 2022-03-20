Росія посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, - Міноборони Британії
Російські війська продовжують оточувати ряд міст на сході України. Сили вторгнення посилили невибіркові обстріли міських районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.
Як зазначили в Міноборони, за останній тиждень російські війська домоглися обмеженого прогресу в захопленні цих міст.
"Замість цього Росія посилила невибіркові обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнувань і великої кількості жертв серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
У відомстві вважають, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць для підтримки атак на міські райони, оскільки вона "сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення".
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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