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Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов в Украине, - Минобороны Британии

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Украина, Воскресенье 20 марта 2022 08:32
Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов в Украине, - Минобороны Британии Фото: российская армия усилила обстрелы городских районов в Украине (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Российские войска продолжают окружать ряд городов на востоке Украины. Силы вторжения усилили неизбирательные обстрелы городских районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

Как отметили в Минобороны, за последнюю неделю российские войска добились ограниченного прогресса в захвате этих городов.

"Вместо этого Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь для поддержки атак на городские районы, поскольку она "надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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