Росія посилила угруповання в Чорному морі трьома великими десантними кораблями

У Чорному морі біля українських берегів Росія посилила флот трьома великими десантними кораблями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
Кораблі тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя.
"Три ворожих ракетних кораблі в північно-західній частині Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет. Для вагомості до них додалися три великі десантні кораблі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Чорному морі на постійній основі знаходиться чотири російських надводних носія крилатих ракет і підтягнутий ще один підводний човен. Тому зараз на Україну націлені 40 крилатих ракет.
Раніше повідомлялося, що Росія у Чорному морі тримає три надводних кораблі, підводний човен і чотири великих десантних кораблі.
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