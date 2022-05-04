Росія знову погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для ЗСУ

"США та їхні союзники по НАТО продовжують накачувати Україну зброєю. Зазначу, що будь-який транспорт Північноатлантичного альянсу, який прибув на територію країни з озброєнням або матеріальними засобами для потреб українських Збройних сил, розглядається як законна мета для поразки", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков нещодавно пригрозив, що Москва буде припиняти спроби Заходу уповільнити так звану військову "спецоперацію" в Україні і розглядає вантажі зі зброєю як "законні військові цілі".

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