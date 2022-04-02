ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія погрожує припинити співпрацю з МКС і вимагає скасувати санкцій

Новость на русском →
Москва, Субота 02 квітня 2022 12:14
Росія погрожує припинити співпрацю з МКС і вимагає скасувати санкцій Фото: Росія погрожує припинити співпрацю з МКС і вимагає скасувати санкцій (spaceflight.nasa.gov)
Автор: Валерія Поліщук

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія може припинити співпрацю з партнерами по Міжнародній космічній станції (МКС). Він підкреслив, що відновлення нормальних зв'язків буде можливо тільки після того, як Захід скасує санкції проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявляє, що мета санкцій - "вбити російську економіку і ввергнути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна. Їм це не вдасться, але наміри зрозумілі".

"Саме тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами по МКС та іншим проектам можливо тільки при повному і беззастережному знятті незаконних санкцій", - заявив Рогозін.

Глава космічного відомства РФ додав, що пропозиції "Роскосмосу" про те, коли припинити співпрацю по МКС з космічними агентствами США, Канади, Євросоюзу і Японії, найближчим часом будуть повідомлені російській владі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС Російська Федерація Санкції проти Росії
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою