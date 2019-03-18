Росія утримує українських моряків як заручників, - Волкер

Волкер закликає РФ забезпечити Україні повний доступ до полонених

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія незаконно утримує захоплених в Керченському проливі українських моряків, бо не хоче вирішувати питання їхнього звільнення під час виборів в Україні. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Facebook.

Волкер закликає РФ забезпечити Україні повний доступ до полонених.

"Ми з самого початку вимагаємо від РФ звільнити їх. Росіяни давали знати, що вони не зроблять цього, тому що не хочуть робити цього протягом періоду президентських виборів в Україні. Це дуже цинічне рішення - утримувати їх як заручників через президентські вибори", - сказав він.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Британії засуджує Джеремі Хант заявив, що РФ повинна звільнити українських моряків та військовополонених.

РБК-Україна писало, що ООН визнала захоплених РФ українських моряків військовополоненими, хоча Росія далі продовжує назначати морякам психіатричну експертизу.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року РФ напала на українські кораблі в Керченській протоці і захопила моряків. Після цього низка країн, зокрема США, Німеччина, Франція, Британія, Литва і Австрія, закликали Москву звільнити військових моряків. Також США і ЄС ввели санкції проти РФ через її агресивні дії. Однак РФ проігнорувала заяви Заходу і залишила моряків під вартою, як мінімум, до квітня цього року.