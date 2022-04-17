Росія вдарила ракетою та 23 рази обстріляла Харків: троє загиблих, 31 поранений

"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Та 1 ракетний удар", - сказав Синєгубов.

Він наголосив, зараз у місті в посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та рятувальники.

"На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення. Загалом за добу внаслідок обстрілів росіян поранені 31 особа, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних", - розповів Синєгубов.

Він підкреслив, що ворог не може підступитися до Харкова, адже ЗСУ тримають міцно позиції й по деяких напрямках просуваються вперед.

"...Тому й росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів. Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу із розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", - закликав голова ОДА.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова 15 квітня загинуло 10 людей, а ще 35 поранені.

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