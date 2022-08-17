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Росія вдарила по Одеській області з літаків Ту-22М3: число поранених зросло

Фото: Росія вдарила по Одеській області з літаків Ту-22М3 (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська в ніч на 17 серпня вдарили ракетами по Одеській області літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском Х-22. Внаслідок атаки четверо цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу, важких нема. Пожежу на загальній площі понад 600 кв. м ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Фото: Росія вдарила по Одеській області з літаків Ту-22М3 (facebook.com)

Ракетний удар по Одеській області

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області чули вибухи. Згодом стало відомо, що по області ворожі війська завдали ракетного удару. Внаслідок влучання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік.

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Одесаракетный удар