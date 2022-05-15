Росія вдарила по Чугуєву під Харковом: двоє поранених, серед них - дитина

"Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілу Чугуєва минулої доби, серед них 15-річна дитина. По місту Харкову фіксуємо відносну тишу, обстрілів самого міста не було. Ворог продовжує завдавати удари по області, зокрема, постраждав Чугуїв, там дві людини отримали поранення, одна з них - 15-річна дитина", - розповів Синєгубов.

За його словами, в Золочівському районі було неспокійно, Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою, де поблизу Барвінкового ворог "постійно перевіряє" наші ЗСУ.

"Намагається їх прорвати, але успіху не мав, має втрати серед своєї живої сили", - зазначив сказав голова ОВА.

Нагадаємо, нещодавно Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру двом командирам російської армії, які наказували обстрілювати область.

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