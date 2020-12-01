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Росія та Туреччина спільно контролюватимуть перемир'я в Нагірному Карабасі

Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація та Туреччина сьогодні, 1 грудня, домовилися про створення спільного центру по контролю за дотриманням режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Центр буде розміщено на території Азербайджану.

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Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони Росії.

"Між оборонними міністерствами Росії та Туреччини досягнута угода про розгортання та функціонування спільного російсько-турецького центру по контролю за дотриманням перемир'я", - заявив представник відомства.

У російському міністерстві уточнили, що кількість російського та турецького персоналу в центрі по контролю за перемир'ям буде рівнозначною.

Нагадаємо, цього року між Вірменією та Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни. Угода передбачала введення російських миротворців та створення центру по контролю за перемир'ям.

Як писало РБК-Україна, Туреччина та Росія сперечалися щодо спостережного пункту в Нагірному Карабасі, адже Анкара наполягала, що він має бути окремим.

Додамо, сьогодні під контроль Азербайджану перейшов Лачинський район в Нагірному Карабасі. Перед цим з району були виведені всі вірменські військовослужбовці.

Прогноз погоди
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