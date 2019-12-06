Росія і Туреччина обговорюють новий контракт на постачання С-400

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

У РФ розраховують укласти новий контракт до 2020 року

Росія і Туреччина обговорюють підписання нового контракту на поставку додаткової партії системи російських зенитно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Російська Федерація планує укласти нову угоду про постачання С-400 Туреччини в 2020 році.

"Ми планомірно працюємо над цим питанням. Найголовніше - є настрій з двох сторін продовжувати співробітництво в цій області", - повідомив п'ятницю директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Дмитро Шугаєв.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення санкцій проти Туреччини за покупку російських ЗРК. До цього в США неодноразово закликали адміністрацію Трампа ввести санкції проти Анкари за використання С-400.

При цьому президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що не планує відмовлятися від російських С-400. За його словами, вимоги США відмовитися від С-400 є обмеженням суверенних прав Туреччини. Незважаючи на це, Ердоган заявив, що готовий придбати американські комплекси Patriot на додаток до російських ЗРК.