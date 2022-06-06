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Росія й Туреччина домовились про розблокування експорту зерна без України, - Bloomberg

Фото: Росія й Туреччина домовились про розблокування експорту зерна без України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія та Туреччина обговорили попередні домовленості щодо розблокування експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море. Однак, вони не погоджували свої плани з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Bloomberg.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запрпоонував, аби його країна допомогла розмінувати морські узбережжя поруч з Одесою у супроводі з українськими кораблями із зерном.

Очікується, що голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорить цей план під час переговорів в Анкарі вже цієї середи.

"Фахівці вже виїжджають сьогодні до Туреччини, завтра туди прямує моя делегація. І сподіваюся, що ми там зможемо не те, що поставити остаточну крапку, це все-таки належить зробити нашим керівникам, але зможемо детально опрацювати ті варіанти, про які говорив президент (голова Кремля Володимир Путін, - ред.)", - заявив Лавров.

План між Росією й Туречченою передбачає розмінування моря й надання гарантій щодо безпечного проходу кораблів під егідою ООН. Москва, зі свого боку, вимагає надати їй можливість інспектувати торговельні судна щодо облаштування на них озброєння.

Водночас Україна не брала участі в переговорах й узгоджені планів.

"Заздалегідь кажучи про досягнення домовленостей Росія намагається перекласти відповідальність на Україну. Але правда в тому, що продовольча криза була штучно створена Росією - і тільки Росією", - заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США надіслали листи урядам більше ніж 14 країн з попередження про те, аби вони не купували у Росії викрадене в Україні зерно.

Також голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Путіна про те, що Росія не має наміру використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.

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