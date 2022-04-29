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Росія ціною великих втрат домоглася незначного просування на Донбасі, - британська розвідка

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 08:42
Росія ціною великих втрат домоглася незначного просування на Донбасі, - британська розвідка Фото: російська армія зазнає великих втрат на Донбасі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія зазнає великих втрат під час наступу на головному стратегічному напрямку. На Донбасі йдуть важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямком Росії для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою і Луганською областями", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, в цих областях бої були особливо важкими навколо Лисичанська і Сєвєродонецька, зі спробами наступу на південь від Ізюма в бік Слов'янська.

"Через сильний український опір територіальні завоювання Росії були обмежені і досягнуті ціною значних втрат для російських військ", - додали в Міноборони Британії.

Раніше спікер Міноборони полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що в Кремлі хочуть "продати" російському суспільству в якості перемоги повну окупацію Донецької та Луганської областей. Але до 9 травня вони намагатимуться захопити й інші території.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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