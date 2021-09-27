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Росія вже не вимагає зустрічей ТКГ у Мінську, - Резніков

Автор: Анна Полисученко

Росія вже не вимагає зустрічей ТКГ у Мінську. Це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій та заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Лукашенко насправді зруйнував один з планів РФ у мінському процесі, бо росіяни нас постійно намагаються звинуватити у так званому "руйнуванні" чи "відходженні" від мінських домовленостей", - повідомив Олексій Резінков.

Представники Росії, за словами міністра, намагалися змусити Україну відновити зустрічі в Мінську, а відмову називати "виходом" з мінських домовленостей.

"А своїми діями Лукашенко зруйнував образ незалежного посередника, і ми вже точно в Мінськ не поїдемо. І росіяни це зрозуміли. І на питання, чи готові ви зустрічатися офлайн, росіяни кажуть: "так, ми готові, але в безпечному місці". Тобто слово Мінськ вже не звучить", - додав він.

Раніше ми писали, що Росія в ТКГ поскаржилася на відмову української делегації повертатися до Мінська.

Також ми повідомляли, що Олексій Арестович заявив, що Україна не братиме участі у засіданнях ТКГ у Мінську.

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