Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України

Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Йдеться про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.
"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що" Україна і Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО.
А американський президент Джо Байден на переговорах з ним відкинув вимогу про гарантії невступу України до альянсу. Зазначимо, в самому НАТО заявляють, що Росія не має права голосу в питанні членства Києва.