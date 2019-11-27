Росія в ТКГ вимагає погодити закон про статус Донбасу з ОРДЛО

Російська сторона тристоронньої контактної групи наполягає на тому, щоб Україна погодила новий закон про статус Донбасу з окремими районами Донецької і Луганської областей. Про це за підсумками переговорів в Мінську заявив представник Росії Борис Гризлов.

За його словами, на сьогоднішній день українська сторона ухиляється від повноцінного діалогу з представниками ОРДЛО.

"На даний момент, є елементи діалогу між Києвом і Донбасом, насамперед, у підгрупах контактної групи. Однак від розвитку діалогу київська сторона поки що ухиляється. Ми бачимо, що київська делегація в контактній групі слідує саме таким інструкціям", - зазначив Гризлов.

Він також додав, що поки що залишається невирішеним питання про особливий статус Донбасу.

"Хоча його дію має бути продовжено, а подальші законодавчі зміни, погоджені з Донецьком і Луганськом...Важливим залишається питання закріплення особливого статусу в конституції, воно має бути вирішене в результаті", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва на саміті "нормандської четвірки" в Парижі наполягатиме на прямому діалозі України з представниками окупованого Донбасу.

Крім того, в Кремлі високо оцінюють імовірність окремої зустрічі президентів Росії і України.