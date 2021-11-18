Росія в ТКГ знову закликала Україну до прямого діалогу з ОРДЛО

Глава російської делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов заявив, що Україна має якомога швидше почати переговори з "владою" окупованого Донбасу. Зокрема, що стосується політичного врегулювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Ми ще раз закликаємо українську делегацію якомога швидше почати переговори щодо всеосяжного політичного врегулювання відповідно до мінських угод безпосередньо з Донецьком і Луганськом для якнайшвидшого настання миру на південному сході України", - заявив Гризлов.
Нагадаємо, напередодні МЗС Росії опублікував свій проект підсумкового документа нормандської зустрічі міністрів, в якому Москва нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.
При цьому в листуванні з МЗС Німеччини та Франції російська сторона критикує їхню позицію щодо того, що це неприйнятні для України вимоги.