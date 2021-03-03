ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія в ТКГ звинуватила Україну в ескалації на Донбасі

Новость на русском → Москва, Середа 03 березня 2021 18:42
Росія в ТКГ звинуватила Україну в ескалації на Донбасі Фото: Борис Гризлов (er ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація вважає, що українська сторона нібито звела до нуля раніше погоджені гарантії безпеки. І звинувачує Київ у ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це заявив представник Росії в ТКГ Борис Гризлов, передає "РИА Новости".

За його словами, на засіданні ТКГ обговорювалися останні порушення режиму тиші. Він також зазначив, що це нібито "цілеспрямовані дії, вчинені за наказом української влади".

"Українська влада звела до нуля більшість погоджених раніше гарантій безпеки. Україна провокує військову ескалацію конфлікту", - додав Гризлов.

Нагадаємо, раніше голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що Росія повинна виконувати всі домовленості, погоджені в рамках нормандського і мінського форматів. За його словами, саме це є ключовим чинником просування мирного процесу.

Крім того, сьогодні він відреагував на заяву бойовиків на Донбасі про те, що вони будуть першими наносити удари по вогневих точках українських військових. Кравчук розцінив це як загрозу російської сторони в односторонньому порядку зірвати перемир'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Борис Гризлов Російська Федерація Контактная група
NEWS
Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття
Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК