RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія втрачає в Україні бойові літаки, втративши перевагу в повітрі, - британська розвідка

Фото: Росія втратила в Україні ще 4 бойові літаки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні десять днів Росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, а з початку вторгнення їхня кількість скоротилася приблизно на 55. Росія не має переваги в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, цей сплеск втрат частково є результатом того, що ВПС Росії йдуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів.

За даними британської розвідки, ситуаційна поінформованість російських пілотів часто буває поганою. Крім того, існує реальна ймовірність того, що деякі літаки відхилилися від території противника і потрапили до більш щільних зон протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія відчуває брак штурмової піхоти та молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок кримінальників та дострокового випуску курсантів із військових училищ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України