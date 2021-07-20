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Росія прагне перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро, - Кулеба

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія планує перетворити Чорне море у своє "внутрішнє озеро". Київ має конкретні ідеї, щоб цьому запобігти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Кулеби.

За його словами, безпека Чорного моря є дуже важливою темою.

"Якщо країни Чорного моря (і члени НАТО, і Україна, Грузія, і можна знайти навіть місце для Молдови в цьому механізмі) не об'єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро і почне повністю владарювати", - переконаний глава української дипломатії.

Кулеба наголосив, що в України "є конкретні ідеї в цьому питанні" і вони зараз проговорюються з міжнародними партнерами.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не дозволить Росії обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі.

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Чорне мореДмитро Кулеба