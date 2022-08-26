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У Зеленського називають переговори з Росією смертним вироком для України

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П'ятниця 26 серпня 2022 20:49
У Зеленського називають переговори з Росією смертним вироком для України Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збереження позицій України на фронті дозволяє їй відмовлятися від переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю The Hill.

"Президент Зеленський однозначно проти цього (переговорів - ред.), і українське суспільство тут непохитне, тому що ми повністю усвідомлюємо ризики", - сказав він.

Подоляк зазначає, що американські РСЗВ HIMARS можуть допомогти переломити хід війни, якщо Україна зможе отримати їх у більшій кількості і швидше. Він додав, що збереження сили на полі бою дозволяє Україні відбивати спроби президента РФ Володимира Путіна розпочати переговори, які він називає смертним вироком для нашої країни.

Радник голови ОП попередив, що будь-яку паузу в боях Росія використає для ремобілізації та ще сильнішого наступу на Україну. За відсутності переговорів, за його словами, Путін, швидше за все, зосередиться на війні на виснаження, щоб скоротити міжнародну підтримку, поки його війська не зможуть взяти верх.

"Вони почнуть маніпулювати, за лаштунками, настроями, діяльністю, сповідувати та поглиблювати цю втому від війни", - сказав він, попереджаючи, що РФ здатна створювати кризи, наприклад, відправляти переважну кількість мігрантів до кордонів Європи.

Він попередив, що Москва також може "подумати про якісь терористичні атаки на інфраструктурні об’єкти в Європі, щоб вони могли досягти якоїсь переговорної позиції або відстоювати власні вигоди та власні плани".

"Ми дуже добре розуміємо цей варіант і продовжуємо обговорювати його з нашими партнерами", - додав він.

Нагадаємо, раніше Подоляк зазначав, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.

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Ірина Подоляк Україна Російська Федерація
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