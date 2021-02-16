"Росія створила прецедент": Єнін попередив про загрозу силової зміни кордонів у світі

За його словами, ситуація в Криму і на Донбасі є яскравим прикладом політики російського ревізіонізму і це говорить про критичне ослаблення ваги норм та інститутів міжнародного права.

"За великим рахунком, ми стикнулися з першим силовим варіантом зміни кордонів після Другої світової війни. Сьогодні ми це спостерігали в Криму. Де цей прецедент буде використано завтра - ми можемо здогадуватися. Ми знаємо про амбіції не лише російської сторони щодо силової зміни кордонів. Я точно знаю, що ці питання надзвичайно хвилюють наших японських колег. Прецеденти беруться саме з Криму", - сказав Єнін.

Він також наголосив, що Україну особливо хвилює факт дедалі більшої мілітаризації окупованого півострова і можливого розміщення там ядерної зброї.

"Це не просто якісне і кількісне посилення військового угруповання РФ на території тимчасово окупованого Криму. Це ще й збільшення операційних можливостей російської військової машини щодо їхніх можливих операцій у самих різних театрах військових дій. Йдеться про Перську затоку, про можливі окремі операції в регіонах Азії і Середземномор’я", - попередив Єнін.

Окрім цього, заступник міністра відзначив загрозу екологічній безпеці в Криму і на Донбасі. Він підкреслив, що відбувається варварське знищення природних ресурсів шляхом піратського видобутку корисних копалин на окупованих територіях.

Заступник міністра додав, що через злочини Росії Україна звернулася до міжнародних судів.