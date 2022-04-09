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Росія скоює в Україні міжнародні військові злочини, - глава Європарламенту

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Субота 09 квітня 2022 07:10
Росія скоює в Україні міжнародні військові злочини, - глава Європарламенту Фото: Роберта Мецола (it.aleteia.org)
Автор: Роман Мирончук

Президент Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ракетний удар по вокзалу в Краматорську та інші напади на мирних жителів в Україні є міжнародними військовими злочинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Мецола підкреслила, що ці злочини російські військові скоюють проти людей, які борються за демократію і свою країну.

Вона також зазначила, що Європа недостатньо швидко доставляє обладнання, фінансову або матеріально-технічну допомогу.

Глава Європарламенту також сказала, що Європа фінансує цю війну "прямо або побічно" і повинна взяти на себе відповідальність за те, що не вжила заходів раніше, щоб зупинити російську агресію.

"Чому ми прихистили Путіна, його сім'ю, олігархів і всіх людей, які його підтримують в нашій Європі, продавши їм наші паспорти, наше громадянство? Дозволивши їм заховати свої гроші в наших країнах. І ми повинні переконатися, що це більше не повториться", - сказала вона.

Відповідаючи на питання про кандидатуру України на вступ до Європейського Союзу, Мецола сказала: "Для парламенту все ясно. Місце для України - в Європі".

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що Німеччина може відмовитися від імпорту російського вугілля через чотири місяці.

Ми також писали про те, що Зеленський у Києві зустрівся з прем'єром Словаччини. Вони обговорили агресію Росії і підтримку України.

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