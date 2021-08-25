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Росія зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, - Заява  

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація в черговий раз зірвала роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі. Менш ніж за добу на переговори знову заявили засуджену за тероризм представницю так званої "ДНР" Майю Пирогову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації.

Повідомляється, що українська делегація розглядає участь Пирогової як свідому спробу зірвати консультації з урахуванням досвіду блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином.

"Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм", - йдеться в заяві.

Українська сторона вважає, що таким чином Росія намагається перекласти відповідальність за послідовний зрив обміну полоненими та розблокування КПВВ.

"Українська делегація наголошує - ці спроби марні. Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні ТКГ відновила роботу після тривалих літніх канікул.

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