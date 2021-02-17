Росія не збирається звільняти Навального на вимогу ЄСПЛ

Російська влада не збирається випускати опозиціонера Олексія Навального на вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Його рішення дозволяє не виконувати конституція РФ.

За його твердженням, конституція дозволяє уряду ігнорувати рішення ЄСПЛ як політизоване і таке, що суперечить основнову законом РФ.

"Якщо таке рішення буде, то звичайно, Російська Федерація виконувати його не буде. У конституції є норма, яка говорить про те, що міжнародні зобов'язання країни виконуються, але при цьому політизовані трактування міжнародних органів, таких як ЄСПЛ, у відношенні країни", - сказав Толстой.