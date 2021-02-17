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Росія не збирається звільняти Навального на вимогу ЄСПЛ

Автор: Роман Тверденко

Російська влада не збирається випускати опозиціонера Олексія Навального на вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Його рішення дозволяє не виконувати конституція РФ.

Про це заявив віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, повідомляє Tass.ru.

За його твердженням, конституція дозволяє уряду ігнорувати рішення ЄСПЛ як політизоване і таке, що суперечить основнову законом РФ.

"Якщо таке рішення буде, то звичайно, Російська Федерація виконувати його не буде. У конституції є норма, яка говорить про те, що міжнародні зобов'язання країни виконуються, але при цьому політизовані трактування міжнародних органів, таких як ЄСПЛ, у відношенні країни", - сказав Толстой.

Раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вимагає від Російської Федерації негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. При цьому суд керується екстреним правилом, яке застосовується рідко.

Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуацію з Навальним в березні цього року. Над санкціями почали працювати ще минулого тижня.

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