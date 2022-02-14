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Росія не зможе зробити "неприємності" без дестабілізації в Україні, - Данілов

Автор: Юлія Бойко

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що для російської сторони внутрішня дестабілізація України є завданням №1. На його думку, без неї всі дії Росії приречені на провал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам.

"За всіма даними розвідки, які є на цей день, ситуація внутрішньої дестабілізації в Україні - це для них ситуація номер один. Без внутрішньої дестабілізації зробити неприємності в нашій країні вони не можуть", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що РНБО не вбачає загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого. До цього німецьке видання Spiegel повідомило, що США попередили союзників в Європі, про можливий напад Росії на Україну 16 лютого.

Крім того, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників і рятувальників щодня несуть службу по захисту внутрішньої безпеки України. А також пригрозив "розстрілювати" сепаратистів в Україні, які спробують діяти за прикладом російського бойовика Ігоря Гіркіна в 2014 році.

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