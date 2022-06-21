Росія не зможе поповнювати запаси на Зміїному: в Одеській ОВА назвали причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телемарафону .

За його інформацією, зараз росіяни планують поповнити запаси на острові. Але у окупантів "немає такої можливості, оскільки українські сили оборони проводять відповідні операції".

Також він підтвердив сьогоднішній успішний удар українських воїнів по Зміїному, внаслідок якого противник зазнав втрат.