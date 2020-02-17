Росія приховує офіційні відомості про затримання українців у Криму

Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України в аннексированном Криму, при цьому відмовляється надавати офіційні відомості про затримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової Facebook.

За її словами, Росія не надала офіційні відомості уповноважені органи України щодо затримання кримчанина Нарімана Межмединова і рибалок в Азовському морі.

"4 лютого 2020 рішенням Київського районного суду" був незаконно заарештований кримський татарин Наріман Межмединов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлень прес-служби управління ФСБ з Криму і р. Севастополю". 15 лютого 2020 "прикордонне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення про підтвердження анкетних даних та процесуального статусу також відсутні", - повідомила Денісова.

Омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москальковой з вимогою надати повні анкетні дані затриманих українців, підстави затримання і процесуальний статус. Крім цього Денісова закликала міжнародні правозахисні організації контролювати ситуацію навколо нових фактів затримання з боку РФ.

Нагадаємо, в понеділок, 17 лютого, російські спецслужби повідомили про затримання кримчанина Межмединова. Пізніше стало відомо, що він був затриманий ще 3 лютого за підозрою в участі в батальйоні імені Н. Челебиджихана.

Також РБК-Україна писало, що 15 лютого ФСБ захопила чотирьох українських рибалок біля берегів Криму окупованого. Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов є жителям села Райновка Запорізької області. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу.