Росія сконцентрувалася на спробі захоплення східної частини України, - Reuters

Як заявив агентству високопоставлений представник Пентагону, РФ віддає пріоритет Донбасу на сході України, а не Києву, що може бути спробою створити важелі впливу на переговорах і відрізати ЗСУ на сході від решти країни.

Напередодні в Москві заявили, що перша фаза її військової "операції" в основному завершена, і вона зараз буде зосереджена на захопленні Донецької та Луганської областей.

Високопоставлений американський чиновник припустив, що дії Росії в цих регіонах в цілому підтверджують заяву Москви.

"Вони приділяють цьому першочергову увагу, і ми згодні з цим", - сказав він журналістам на умовах анонімності.

Також чиновник з Пентагону зазначив, що окупований 24 лютого Херсон, судячи з усього, не знаходиться вже під таким міцним контролем РФ, як раніше.

За словами чиновника, російські війська в основному застрягли навколо Києва і займають оборонні позиції.

Представник Міноборони США зазначив, що бойова міць РФ в Україні становила близько 85-90% від її рівня до вторгнення.

У Пентагоні також розповіли, що вперше у Штатів з'явилися дані про те, що Росія сподівається залучити свої війська з Грузії для підтримки підрозділів в Україні. Чиновник допустив, що їх можуть відправити на Донбас.