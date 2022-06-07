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Росія шантажує весь світ, а не вирішує проблему продовольчої кризи, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Росія займається шантажем всього світу, а не сприянням врегулюванню глобальної продовольчої кризи. Кремль продовжує блокувати українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він зазначив що Росія "обкрадає українських експортерів" для того, щоб самій продати зерно і отримати з цього вигоду.

"Президент Росії Володимир Путін заблокував постачання продовольства і агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відокремитися від відповідальності або спотворити її, тому що сподівається, що світ поступиться йому і скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж", - заявив Блінкен.

Він підкреслив, що Росія сприяє серйозному погіршенню ситуації з голодом за межами українських кордонів, зокрема в країнах Африки, навіть якщо вони знаходяться далеко від війни.

Держсекретар США закликав весь світ "терміново і разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що продовольча криза у світі виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансової політики західних країн.

Також ми писали, що, за словами Путіна, Україна могла б вивозити свої зернові через територію Білорусі. Але для цього з Мінська потрібно зняти міжнародні санкції.

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