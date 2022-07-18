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Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну, - СБУ

Фото: Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Командири Росії керувались картами минулого століття під час повномасштабного вторгнення на територію України. Відповідні документи були виявлені СБУ на місцях тимчасово окупованих районів Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як відзначають в СБУ, російські командири керувалися топографічними картами України 1969 року.

Водночас документи російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах окупантів, наприклад, відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.

"Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було", - додає пресслужба.

Фото: Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ попередила про популярні серед українців Telegram-канали, які фінансуються Росією для поширення "зради" й розхитування суспільства.

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