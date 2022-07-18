Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну, - СБУ

Як відзначають в СБУ, російські командири керувалися топографічними картами України 1969 року.

Водночас документи російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах окупантів, наприклад, відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.

"Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було", - додає пресслужба.

Фото: Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну (t.me/SBUkr)