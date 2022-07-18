Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну, - СБУ

Командири Росії керувались картами минулого століття під час повномасштабного вторгнення на територію України. Відповідні документи були виявлені СБУ на місцях тимчасово окупованих районів Харківської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Як відзначають в СБУ, російські командири керувалися топографічними картами України 1969 року.
Водночас документи російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади не оновлювалася щонайменше 53 роки.
На картах окупантів, наприклад, відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.
"Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було", - додає пресслужба.
Фото: Росія керувалась картами минулого століття під час вторгнення в Україну (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ попередила про популярні серед українців Telegram-канали, які фінансуються Росією для поширення "зради" й розхитування суспільства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.