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Росія погодилася прийняти пасажирський авіарейс в обхід Білорусі

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Субота 29 травня 2021 11:59
Росія погодилася прийняти пасажирський авіарейс в обхід Білорусі Фото: Росія дозволила прийняти рейс в обхід Білорусі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Пасажирський рейс австрійської авіакомпанії Austrian Airlines отримав дозвіл Росії на виконання польоту з Відня до Москви. Він буде летіти по альтернативному маршруту в обхід повітряного простору Білорусі.

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми отримали дозвіл на виконання сьогоднішнього польоту по альтернативному маршруту. Таким чином ми можемо зробити запланований політ з Відня до Москви і назад. Все в порядку", - сказала представник Austrian Airlines.

За її словами, дозвіл на подальші польоти за цим маршрутом ще відсутній, але компанія впевнена, що отримає його. Такий дозвіл видається на щоденній основі.

"Після того, як зараз це вдалося, Ми впевнені, що отримаємо дозвіл на подальші такі польоти", - зазначила співрозмовниця агентства.

Нагадавши, у Росію почали не пускати літаки авіакомпаній, які летять в обхід Білорусі.

РБК-Україна писало, що в Кремлі пояснили випадки відмови Москви приймати рейси з ЄС в обхід Білорусі. Вони нібито викликані технічними моментами за погодженням точок вльоту в простір РФ.

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