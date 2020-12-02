Росія розміщує ракети на Курильських островах поблизу Японії

Російська Федерація заявила про розміщення ракет протиповітряної оборони на Курильських островах. На цю територію претендує Японія.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На островах вже вступили в бойове чергування зенітні ракетні комплекси С-300В4. Вони будуть розміщені на додаток до РК малої дальності "Тор-М2", йдеться в заяві Східного військового округу Росії від 1 грудня. Зенітні ракетні комплекси С-300В4 будуть розміщені на острові Ітуруп, який є одним з чотирьох найбільших південних Курильських островів.

Таким чином Росія продовжує нарощувати свої сили на островах.

Зазначимо, що чотири острови Курильського архіпелагу (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між Росією і Японією. У Токіо вважають ці острови своєю територією, яку в часи Другої світової війни окупував Радянський союз і не визнають їх приналежність Росії.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Росія посилила військову присутність у світі через криз в Карабасі і Білорусі.

Альянс планує посилити військову присутність в Чорноморському регіоні через погрози з боку Російської Федерації.