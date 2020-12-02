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Росія розміщує ракети на Курильських островах поблизу Японії

Автор: Игорь Литвиненко

Російська Федерація заявила про розміщення ракет протиповітряної оборони на Курильських островах. На цю територію претендує Японія.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На островах вже вступили в бойове чергування зенітні ракетні комплекси С-300В4. Вони будуть розміщені на додаток до РК малої дальності "Тор-М2", йдеться в заяві Східного військового округу Росії від 1 грудня. Зенітні ракетні комплекси С-300В4 будуть розміщені на острові Ітуруп, який є одним з чотирьох найбільших південних Курильських островів.

Таким чином Росія продовжує нарощувати свої сили на островах.

Зазначимо, що чотири острови Курильського архіпелагу (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між Росією і Японією. У Токіо вважають ці острови своєю територією, яку в часи Другої світової війни окупував Радянський союз і не визнають їх приналежність Росії.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Росія посилила військову присутність у світі через криз в Карабасі і Білорусі.

Альянс планує посилити військову присутність в Чорноморському регіоні через погрози з боку Російської Федерації.

Прогноз погоди
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Новини України Російська ФедераціяракетаКурильские острова