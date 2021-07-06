Росія розмістила в Криму потенційні носії ядерної зброї, - МЗС

Російська Федерація в окупованому Криму розмістила потенційні носії ядерної зброї. А також продовжує розвивати військову інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової на форумі "Україна 30".
"Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї. Реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї", - заявила вона.
За її словами, російська сторона також постійно нарощує кількість військовослужбовців і техніки на окупованому півострові.
Нагадаємо, на початку року українська розвідка говорила про те, що Росія вивчила всі можливості розміщення ядерної зброї в Криму. За даними ГУР, Москва вважала недоцільним переміщення ядерної зброї на півострів.