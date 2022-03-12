Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, - Боррель

В Євросоюзі побоюються, що Росія може "розширити військову діяльність" проти однієї з країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Високого представника Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Боррель в ефірі CNN Turk.

"Путін може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або проти іншої. Є серйозні побоювання. Путін буде продовжувати атакувати, і нам потрібно обмежити його атаки. Ми повинні ізолювати Росію від міжнародного співтовариства і підтримувати Україну", - заявив Жозеп Боррель.

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