Росія розширила список силовиків і чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд в країну

Росія оголосила про розширення списку представників країн та інститутів Євросоюзу, яким заборонений в'їзд в країну. Зокрема, до списку потрапили представники європейських ПВК і деякі чиновники ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Росії.
"Російська сторона, керуючись принципом взаємності і паритетності, прийняла рішення про розширення списку у відповідь представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що до списку потрапили керівники "окремих європейських ПВК, що діють у різних регіонах світу", представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади низки країн-членів ЄС.
У Росії вважають, що ці особи відповідальні за просування "антиросійської політики і насадження заходів, що ущемляють законні права російськомовних жителів і ЗМІ".
Однак у відомстві не повідомили імена і посади цих людей.
Нагадаємо, у квітні 2021 року Росія заборонила в'їзд восьми представників ЄС, серед яких був голова Європарламенту Давид Сассолі.
Крім того, наприкінці минулого року Росія заборонила в'їзд в країну семи громадянам Великобританії через санкції за отруєння опозиціонера Олексія Навального.