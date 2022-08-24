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Росія поширює фейковий "документ" про величезні втрати ЗСУ, - РНБО

Фото: Росія поширює фейковий "документ" про величезні втрати ЗСУ (mil.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія продовжує спроби ведення інформаційно-психологічних операцій проти України. У мережі почали поширювати фейковий "документ", що містить відомості про величезні втрати ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації в Telegram.

"Рашистські Telegram-канали поширили "документ", який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з Росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про "загальні втрати – 131 014 осіб", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що вказаний "документ" є фейковим, оскільки:

  • у "документі" містяться помилки, не властиві українському діловому мовленню;
  • в "документі" міститься багато росіянізмів: "інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)";
  • згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.

У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти підозрілі "документи" і пам'ятати, що поширення таких фейків тільки допомагає ворогові.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

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