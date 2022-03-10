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Росія поширює фейк про біологічну і хімічну зброї в Україні: Ляшко просить ВООЗ відреагувати

Автор: Тетяна Самарук

Росія поширює неправдиву інформацію про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях. Тому міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав представників Всесвітньої організації охорони здоров’я спростувати фейки, що поширює країна-агресор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Міністр звернувся до представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге та безпосередньо очільника ВООЗ Теодора Гебреїсуса.

Він розповів, що РФ звинувачує Україну у виведенні нових штамів хвороб.

"Сьогодні один з наративів загарбника – це пошук уявної біологічної і хімічної зброї та слідів її розробки в Україні. Звичайно, для будь-якої освіченої людини – це не більше, ніж просто хвора фантазія", - підкреслив Ляшко.

За його словами, ВООЗ, Європейський регіональний та український офіси організації протягом багатьох років допомагають системі громадського здоров’я в Україні.

Також вони протягом багатьох років проводили оцінки роботи, навчання персоналу, допомагали з обладнанням після початку пандемії COVID-19.

"А зараз загарбники, спираючись на факти наявності цього обладнання, вже готові звинувачувати Україну в створенні цього вірусу!" - сказав міністр.

Тому глава МОЗ закликав партнерів виступити з офіційною заявою і заперечити наявність в Україні розробок біологічної зброї. Як відомо ВООЗ досконало знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ України закликало ВООЗ припинити співпрацю з Росією.

Також ми писали, що Ляшко звернувся до лікарів Росії.

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