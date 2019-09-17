Росія намагалася зламати систему ФБР

Російські агенти намагалися зламати систему зв'язку Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів, починаючи з 2010 року, щоб перешкодити бюро у відстеженні російських шпигунів у США. Про це повідомили колишні контррозвідники США, передає РБК-Україна з посиланням на Yahoo News.

Через напади, розвідники в США почали підозрювати у роботі російського агента всередині служб, а росіяни могли уникати спостереження і отримувати внутрішню інформацію ФБР.

Росіяни також змогли зламати допоміжні канали зв'язку, які використовувало ФБР, що бюро сприйняло дуже серйозно.

Саме через ці хакерські нападени, зазначає видання, адміністрація Обами видворила 35 російських дипломатів і закрила два дипломатичні представництва в грудні 2016 року. Ця причина видворення на той час не називалася, а видворення дипломатів пов'язувалося із вжиттям заходів через втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

У грудні 2016 року Сполучені Штати наклали санкції на високопоставлених керівників Федеральної служби безпеки та Головного розвідувального управління Росії. Санкції також спрямовані проти низки росіян і російських компаній, причетних до розвідувальної діяльності.

Сполучені Штати вислали 35 службовців російської розвідки і заборонили російським дипломатам користуватися двома об'єктами в США.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло в санкційні списки три хакерські угруповання з Північної Кореї - Lazarus Group, Bluenoroff і Andariel.