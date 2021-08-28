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Росія намагається зірвати зустріч Зеленського і Байдена: ТКГ про загострення на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Бойовики активізували обстріли на Донбасі перед візитом президента України Володимира Зеленського в Вашингтон. Найближчими днями бойова активність може збільшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Української делегації для участі в ТКГ.

Громадян на Донбасі закликають бути готовими до посилення обстрілів.

"Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту президента В.Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими", - йдеться в заяві ТКГ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі сьогодні постраждали 9 військових, проте позачергового засідання ТКГ не буде.

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Володимир ЗеленськийДонбасДжозеф Байден