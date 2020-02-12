Росія намагається розколоти Західні Балкани, - спецпредставник США

Спецпредставник США по Західним Балканам Метью Палмер попередив, що Росія намагається викликати розкол в регіоні і перешкодити його інтеграції із Заходом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Вашингтон нерідко звинувачує Москву у втручанні у справи регіону.

"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", - зазначив Палмер.

За його словами, Росія прагне бачити регіон у стані нестабільності, розколу, підозрілості і хаосу.

Палмер був призначений спецпредставником по Західним Балканам у серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону з Заходом.

Раніше держсекретар США Майк Помпео у ході короткого турне по Західним Балканам у жовтні попередив про "зловмисний" вплив російських "тролів".

РБК-Україна писало, що литовська розвідка з'ясувала, що спецслужби Російської Федерації використовують безкоштовні візи в Санкт-Петербург і Калінінград для вербування серед туристів з Литви. Спрощення візового режиму і, як наслідок, збільшення кількості іноземців, які подорожують в Росію, особливо вигідні російським спецслужбам.