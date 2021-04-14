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Росія намагається розколоти Захід, - новий звіт розвідки США

Автор: Анастасія Рокитна

Розвідка США опублікувала щорічний звіт, в якому оцінила зовнішні ризики для країни. У списку загроз для країни Китай, Росія, Іран і Північна Корея.

Про це повідомляє CBS News.

У Вашингтоні вважають, що Росія продовжить розширювати "стратегічне співробітництво" з Китаєм і буде представляти одну з найсерйозніших розвідувальних загроз для США.

Звіт підготували 18 розвідувальних служб США. Опублікували лише несекретну його частина з 27 сторінок. Основні противники США використовують військові методи, можливості в кіберпросторі та інші методи для ослаблення впливу США і їх союзників. Розвідка каже, що країни можуть посилити стару загрозу застосування зброї масового ураження.

У звіті говориться, що Росія продовжить використовувати різну тактику для підриву впливу США, і спробує розколоти Захід, послабити союзи, щоб показати свою здатність впливати на світові події.

При цьому американська розвідка стверджує, що Росія не хоче прямого конфлікту з військовими США і буде шукати можливості для "прагматичного співробітництва" з Вашингтоном.

Нагадаємо, загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям. В Чорне море зараз прямують і кораблі НАТО.

Раніше генсек НАТО заявив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму. Північноатлантичний альянс заявив про підтримку України.

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