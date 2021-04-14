Росія намагається розколоти Захід, - новий звіт розвідки США

У Вашингтоні вважають, що Росія продовжить розширювати "стратегічне співробітництво" з Китаєм і буде представляти одну з найсерйозніших розвідувальних загроз для США.

Звіт підготували 18 розвідувальних служб США. Опублікували лише несекретну його частина з 27 сторінок. Основні противники США використовують військові методи, можливості в кіберпросторі та інші методи для ослаблення впливу США і їх союзників. Розвідка каже, що країни можуть посилити стару загрозу застосування зброї масового ураження.

У звіті говориться, що Росія продовжить використовувати різну тактику для підриву впливу США, і спробує розколоти Захід, послабити союзи, щоб показати свою здатність впливати на світові події.

При цьому американська розвідка стверджує, що Росія не хоче прямого конфлікту з військовими США і буде шукати можливості для "прагматичного співробітництва" з Вашингтоном.