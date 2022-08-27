Росія намагається наступати на Донбасі та обстрілює Південь: зведення Генштабу

Волинський та Поліський напрямки

Зберігається загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

Сіверський напрямок

Противник для демонстрації присутності та сковування дій ЗСУ обстріляв райони Товстодубового, Вільного та Шевченківського Сумської області.

Харківський напрямок

Росіяни застосували ствольну і реактивну артилерію в районі пунктів Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже і Пришиб.

Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетні удари було нанесено по районах населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка.

Окупанти безуспішно спробували провести штурм у напрямку Дементіївки, але отримали відсіч і відійшли.

Слов'янський напрямок

Противник застосував ствольну артилерію та РСЗВ біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петровського та Черкаського. Намагався наступати в напрямку Бражківки, успіху не мав, поніс втрати і відійшов.

Краматорський напрямок

Під обстріли потрапили райони Спірного, Сіверська і Тетянівки. Росіяни задіяли авіацію для удару неподалік від Івано-Дар'ївки, вели наступ у напрямку Григорівки, але були змушені відійти.

Бахмутський напрямок

Були обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Українські бійці після ударів ворожої авіації відбили наступ противника в напрямку населених пунктів Соледар та Зайцеве.

Авдіївський напрямок

Танки, ствольна і реактивна артилерія била по українських позиціях в районі Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Також авіація вдарила Мар'їнки і Невельського.

Противник намагався просунутися в напрямку Невельського та Олександрополя, але відійшов.

Новопавлівський напрямок

Зафіксовано обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки. Росіяни задіяли авіацію для ударів по району Володимирівки. Вели наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, але безуспішно.

Запорізький напрямок

Противник обстріляв території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченка, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки. Ударам авіації піддалися райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

Південнобузький напрямок

Основні зусилля ворога зосереджені на недопущенні просування ЗСУ. Ведуться обстріли з танків, ствольної артилерії і РСЗВ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.