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Росія не проявляє ніякого бажання до деескалації на кордоні України, - Пентагон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуація на кордоні України продовжує залишатися напруженою. Росія не проявляє бажання до деескалації і продовжує нарощувати кількість своїх військових в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кібрі.

"Вони (Росія - ред.) не виявляють бажання до цього (деескалації - ред.), навпаки, вони посилюють присутність там (на кордоні України - ред.) сил", - сказав Кірбі.

Представник Пентагон додав, що не збирається говорити про те, що Росія називає "навчаннями".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перекидання Росією з Далекого Сходу двох дивізіонів зенітних ракетних комплексів С-400 в Білорусь.

Зазначимо, раніше в Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

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