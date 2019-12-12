Росія провела запуски безпілотників в Криму

Російські військові артилерійського підрозділу армійського корпусу провели бойову підготовку із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у аннексированном Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що під час запусків безпілотників відпрацьовувалися розвідувально-пошукові дії по виявленню командних пунктів умовного противника з подальшою передачею виявлених координат штабам артилерійських підрозділів.

"Особовий склад постів спостереження і розвідки, використовуючи БПЛА, здійснює виявлення, наведення на цілі і коректування вогню, а також забезпечує їх взаємодію з артилерійськими розрахунками", - повідомили в російському Міністерстві оборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в серпні у Криму російські військово-морські сили розмістили ескадрилью далеких безпілотників "Форпост". Безпілотники були розміщені поблизу Севастополя.

Також повідомлялося, що українські військові готові застосовувати зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" проти російських БПЛА з боку анексованого Криму. Як зазначили у Військово-повітряних силах України, "Буки" є ефективною зброєю проти БПЛА "Форпост" та "Орлан", які розміщені в аннексированном Криму.