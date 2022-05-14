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Росія провела навчання авіації в Калінінграді на тлі можливого розширення НАТО

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Калінінград, Субота 14 травня 2022 14:24
Росія провела навчання авіації в Калінінграді на тлі можливого розширення НАТО Фото: Росія провела навчання авіації в Калінінграді (wikimedia org user VitalyKuzmin)
Автор: Валерія Поліщук

Росія провела навчання авіації в Калінінградській області. Так, російські винищувачі Су-27 взяли участь у навчаннях з відбиття імітації повітряного удару по Калінінграду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Навчання пройшли через два дні після того, як Фінляндія оголосила про плани подати заявку на вступ до НАТО, А Швеція, ймовірно, піде за нею; ці кроки приведуть до розширення Західного військового альянсу, яке, за словами керівника Кремля Володимира Путіна, він прагне запобігти.

У російському Балтійському флоті повідомили, що під час навчань винищувачі Су-27 "знищили" літаки імітованого противника, додавши, що в навчаннях брали участь більше ніж 10 екіпажів Су-27 Балтійського флоту.

Нагадаємо, Фінляндія планує вже 15 травня оприлюднити другу "Білу книгу" з пропозицією про вступ до НАТО.

У Кремлі вже відреагували на рішення скандинавських країн вступити в Альянс. Назвали це загрозою і пригрозили "військовими кроками".

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