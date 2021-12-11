Росія провела танкові навчання зі стрільбами біля кордонів України та в Криму

Росія провела танкові військові навчання зі стрільбами в Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України. Крім того, вони проходили й на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"Понад 1,5 тис. танкістів з'єднань та військових частин Південного військового округу (ПВО) провели бойові стрілянини за п'ять днів бойового навчання у польових умовах", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що бойові стрільби виконувались екіпажами із знарядь сучасних танків Т-72Б3 і Т-90А з використанням штатних снарядів, а також із великокаліберного зенітного кулемета.

У Міноборони РФ повідомляють, що танкісти "вдосконалювали навички" в поразці мішеней, що імітують рухомий танк, протитанковий гранатометний розрахунок та безвідкатне артилерійське знаряддя на дистанціях від 300 до 2000 м.

Вказано, що танкові екіпажі провели навчання "в умовах пустельної та гірсько-лісистої місцевості полігонів", розташованих у Волгоградській та Ростовській областях, Адигеї, Дагестані, Інгушетії, Північній Осетії, Карачаєво-Черкесії та Криму.

"На танкодромах механіки-водії виконували вправи з водіння танків по пересіченій місцевості з подоланням природних перешкод, у тому числі протитанкових ровів та загорож", - йдеться в прес-службі.

За інформацією російського Міноборни, "планом" такої бойової підготовки екіпажів бойових машин є нібито "вивчення тактики бою танкових підрозділів у наступі та обороні у денний та нічний час доби".

У відомстві додають, що "бойове злагодження" екіпажів, розрахунків та відділень з'єднань та військових частин триватиме у військах ПВО до лютого 2022 року.