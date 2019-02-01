Росія прокоментувала наміри США вийти з ракетного договору

У РФ вважають, що після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал намерения США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) и заявил, что "игра уже отыгранная". Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на росСМИ.

"Я думаю, что это неотвратимая перспектива. Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят", - сказал Рябков.

По его словам, после выхода из договора США смогут развернуть в Европе 48 ракет, чей радиус действия доходит до европейской территории России.

Напомним, заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты Америки планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля 2019 года. По ее словам, разрыв Договора о РСМД развяжет руки американским военным.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

Отметим, в США завод по производству ядерного оружия Pantax в штате Техас начал сборку первого серийного образца ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн) - W76-2. Запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности", которая осуществляется в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.