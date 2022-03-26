Росія продовжить бомбити міста, щоб деморалізувати українські сили, - Міноборони Британії

Російські окупаційні війська неохоче беруть участь у великомасштабних міських операціях. Вони продовжать бомбити міста авіацією і обстрілювати з артилерії, щоб деморалізувати українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії в Twitter.
"Російські війська неохоче беруть участь у великомасштабних міських піхотних операціях, вважаючи за краще покладатися на невибіркове використання повітряних і артилерійських бомбардувань в спробі деморалізувати обороняються сили", - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що Росія продовжує облягати великі українські міста, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь.
"Цілком ймовірно, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах, прагнучи обмежити свої і без того значні втрати, ціною нових жертв серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
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