Росія продовжує випалювати медійне середовище в країні: МЗС про звинувачення Цимбалюка в екстремізмі

У Міністерстві закордонних справ відреагували на звинувачення Росією українського журналіста Романа Цимбалюка в екстремізмі. Там назвали такі дії продовденням владою РФ "випалювати медійне середовище" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост речника МЗС Олега Ніколенка в Twitter.

"Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами". МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що єдиного акредитованого в Росії українського журналіста Романа Цимбалюка звинуватили в екстремізмі. На нього хочуть завести кілька адміністративних справ.

Додамо, у 2017 році Цимбалюка затримували в Росії під час інтерв'ю з хлопцем, який вивісив український прапор над МДУ в день третьої річниці анексії Криму.

Тоді в Міністерстві закордонних справ України затримання Цимбалюка називали провокацією.