RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія продовжує випалювати медійне середовище в країні: МЗС про звинувачення Цимбалюка в екстремізмі

Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ відреагували на звинувачення Росією українського журналіста Романа Цимбалюка в екстремізмі. Там назвали такі дії продовденням владою РФ "випалювати медійне середовище" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост речника МЗС Олега Ніколенка в Twitter.

"Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами". МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що єдиного акредитованого в Росії українського журналіста Романа Цимбалюка звинуватили в екстремізмі. На нього хочуть завести кілька адміністративних справ.

Додамо, у 2017 році Цимбалюка затримували в Росії під час інтерв'ю з хлопцем, який вивісив український прапор над МДУ в день третьої річниці анексії Криму.

Тоді в Міністерстві закордонних справ України затримання Цимбалюка називали провокацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСРосійська ФедераціяУкраїна